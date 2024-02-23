Костін: Німеччина опитала понад 160 свідків воєнних злочинів РФ

Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів РФ, опитала понад 160 свідків, здійснює структурне розслідування злочинів проти людяності, зазначає український генеральний прокурор Андрій Костін.

У соцмережі Х Костін повідомив, що під час робочої поїздки до Німеччини зустрівся з виконувачем обов'язків генерального прокурора Німеччини Ларсом Отте для обговорення умов подальшої співпраці.

"Ми високо цінуємо зусилля Німеччини щодо забезпечення відповідальності рф за міжнародні злочини. Зокрема німецькі колеги зібрали понад 500 доказів та опитали більш як 160 свідків, а також здійснюють структурне розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - написав генпрокурор.

За його словами, ще одним пріоритетним напрямом співпраці прокуратур України та Німеччини є взаємна правова допомога.