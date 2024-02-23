Трамп не зможе закінчити війну за 24 години - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю FOX News звернувся до президента Байдена і лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну і на власні очі побачити, що відбувається на передовій "цієї трагедії".

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які приймають рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", - сказав Зеленський головному політичному ведучому FOX News і виконавчому редактору програми "Спеціальний репортаж" Брет Баєр.

"Хто відкрив цю війну, хто її розпочав, і що відбувається, що навколо", - заявив Зеленський. "Яка в нас була блискуча Україна. У нас гарна країна, але на війні інша картина й інше життя", додавши, що кандидати мають "приходити подивитися на людей, просто щоб побачити їх на вулицях".

Баєр зустрівся із Зеленським недалеко від лінії фронту в Харкові, лише за кілька кілометрів від важких боїв. Далекі артилерійські постріли і вибухи супроводжували інтерв'ю і весь ранок, доки команда готувалася до інтерв'ю.

Зеленський наголосив на цінності проведення інтерв'ю в такому небезпечному місці, заявивши: "Для мене це дуже важливо, як я сказав перед тим, як ми розпочали... Сполученим Штатам (потрібно - ІФ-У) побачити іншу війну в столиці і тут, ближче до лінії фронту".

Говорячи про намір Трампа завершити війну за 24 години, Зеленський сказав: "Він не може вирішити цю проблему, цю трагедію", - сказав Зеленський. Він сказав, що прийме колишнього президента на передовій, де він "усе пояснить і пояснить, що думає, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю".

Він продовжив: "Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку, і ми всі зрозуміли, що в цій війні не існує двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - наполягав Зеленський.