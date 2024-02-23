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09:51 23.02.2024

Путін не зупиниться, доки не програє у війні - Зеленський

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Путін не зупиниться, доки не програє у війні - Зеленський

Путін не зупиниться, доки не програє в цій війні, сказав в інтерв'ю FOX News президент України Володимир Зеленський.

"Ви пам'ятаєте, що ми заморозили конфлікт, коли вони окупували Крим. У нас був документ у Нормандському форматі, Німеччина, Франція, Росія Україна про припинення вогню. Це було те, що, як наразі багато хто говорить, нам зараз потрібно", - сказав він.

"Він (Путін - ІФ-У) ніколи не зупиниться, доки він не програє в цій війні. Не буде жодних нових заморожених конфліктів, ми в це не віримо", - сказав президент України.

Зеленський нагадав, що "ми підготували документ на основі Формули миру, на основі пропозицій інших країн, і в нас є цей справді документ, ми зможемо шукати дипломатичний формат, як розмовляти з представниками Росії, якими вони не були б". 

Теги: #путін #війна #зеленський

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