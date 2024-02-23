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07:52 23.02.2024

Синєгубов: Чутки про наступ і здачу Харкова ворогу - це ворожі ІПСО

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Синєгубов: Чутки про наступ і здачу Харкова ворогу - це ворожі ІПСО

Чутки про наступ і здачу Харкова російським окупантам - це ворожі ІПСО, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Такі чутки йдуть тиждень за тижнем. Що наступати будуть, те, що Харків здавати будуть... це дійсно ІПСО. Цілеспрямована ІПСО і тут необхідна пряма комунікація з людьми", - сказав Синєгубов в ефірі "Тема з Мосейчук".

Він зазначив, що не йдеться про недооцінку ворога. "Те, що він не полишив своїх планів щодо захоплення області, відчуває щодня місто Харків, Куп'янськ, Липці, Борова...", - наголосив голова ОВА.

Синєгубов не заперечує, що окупанти можуть почати наступ, однак Сили оборони "працюють 24/7".

За словами очільника ОВА, для наступу ворогу необхідно мати певну штурмову кількість військ на тому чи іншому напрямку.

"Ми моніторимо цю ситуацію 24/7 для того, щоб розуміти і передавати інформацію, зокрема паралельно з військовими, розвідкою, службою безпеки, щоб перестрахуватися. Щоб адекватно вжити заходів щодо протидії", - сказав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харків #ситуація #синєгубов

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