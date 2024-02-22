У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу поранено три людини, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару. По місту Херсон ворог спрямував 34 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 3 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; складське приміщення в Херсонському районі; стільникову вежу в Бериславському районі.