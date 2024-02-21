Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Прессекретар президента України Сергій Никифоров анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України, у якій візьмуть участь "усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр-міністр".

"25 лютого ми готуємо щось особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр-міністр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Мінінфраструктури, Офіс президента і, звичайно, сам президент", - повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу ввечері.

"Це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році", - сказав Никифоров.

Він повідомив, що "говоритимемо про різні аспекти майбутнього України, зокрема про майбутнє армії та її розвиток, про впровадження сучасних технологій, про нашу інтеграцію в ЄС і НАТО, про те, що вже зроблено, про гарантії безпеки. Будемо говорити про ментальне і фізичне здоров'я. Будемо говорити про підтримку бізнесу. Про багато аспектів життя країни..."

"За результатами цієї конференції президент України візьме слово і проведе свою пресконференцію. Він окреслить своє бачення названих тем і відповість на основні запитання", - додав Никифоров.