Медяник зі "Слуги народу" достроково складає повноваження нардепа
Член фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата, повідомила спікер фракції Юлія Палійчук.
"Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.
Медяник обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Він обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.