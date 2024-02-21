Події

19:17 21.02.2024

Росіяни обстріляли гуртожитки з переселенцями в Добропіллі

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Росіяни обстріляли гуртожитки з переселенцями в Добропіллі

Російські окупанти вночі в середу, 21 лютого, атакували Добропілля Донецької області за допомогою "шахедів", повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

"Поцілили в гуртожитки, де мешкали 90 переселенців із Лисичанська, Бахмута, Лимана, Донецька, Великої Новосілки, Очеретиного, а також соціально незахищені верстви населення. Унаслідок влучання постраждали дві жінки 37 і 63 років", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Молодшій жінці надано медичну допомогу на місці, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, старшу – госпіталізовано. Також вибуховою хвилею пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, п'ять автомобілів та АЗС.

"Крім того, поранення дістали чотири співробітники ДСНС, які мешкали в одному з гуртожитків", - наголошується в повідомленні.

Наразі мешканців гуртожитків переселено до інших місць компактного проживання, їм надано всю необхідну допомогу.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #донецька

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