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18:40 21.02.2024

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

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Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

Посли держав "Групи семи" застерегли українську владу від затвердження реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), що не відповідає вимогам європейської інтеграції та програмі Міжнародного валютного фонду, повідомляє "Європейська правда".

"Лист, який є в розпорядженні "Європейської правди", написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентаріям із правоохоронного та фінансового комітетів", - ідеться в повідомленні "Європравди" в середу.

Посли G7 наголошують, що реформа Бюро економічної безпеки має містити чотири ключові положення: 1) відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ; 2) незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора; 3) можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи; 4) переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати до закону про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", - ідеться в листі послів.

Як наголошується в повідомленні "Європравди", "звернення до ключових українських посадовців з'явилося того ж дня, коли два профільні комітети Верховної Ради - правоохоронний і фінансовий - схвалили урядовий проєкт закону про реформу Бюро економічної безпеки".

Цей проєкт раніше критикували бізнес-асоціації та антикорупційні активісти через те, що він не містить належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників бюро.

"Урядову реформу БЕБ пов'язують із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого називають неформальним "куратором" правоохоронної вертикалі в Україні", - йдеться в повідомленні "Європравди".

Зазначено, що торік посли країн "Групи семи" також висловлювали стурбованість намірами уряду призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Теги: #реформа #g7 #беб

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