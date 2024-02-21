Зеленський на селекторі розглянув ситуацію з блокуванням польського кордону: Наші наступні кроки будуть дуже скоро

Президент України Володимир Зеленський провів у середу селекторну нараду з урядовцями та главами міністерств, головною темою якої стала ситуація з блокуванням польських фермерів на польсько-українському кордоні.

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні.

З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - написав президент у телеграмі.

Зеленський наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

"І я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - написав він.

У межах селектору глава держави також заслухав детальну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачань на фронт боєприпасів, зброї, систем РЕБ, дронів і доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію за напрямками.

Крім того, президенту було представлено зведення ГУР Міноборони і Служби зовнішньої розвідки.

Окремо учасники селектору розглянули ситуацію з ліквідацією наслідків російських ударів у регіонах, допомогою людям і подальший розвиток багаторівневого захисту критичних об'єктів у прифронтових і прикордонних областях.