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10:40 21.02.2024

Всеукраїнська рада церков закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви та посту 1-3 березня 2024 року

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Всеукраїнська рада церков закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви та посту 1-3 березня 2024 року

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви і посту 1-3 березня 2024 року.

"Наближається друга річниця від початку повномасштабної російської агресії в Україну. Героїчний спротив Сил оборони України та всього українського народу дозволив зупинити агресора, зруйнувати план ворога і визволити частину території України від російських окупантів. Користуючись нагодою, висловлюємо вдячність міжнародним партнерам та церквам і народам світу, які шанують цінність людського життя і допомагають українцям захищати свободу і незалежність України від російської агресії", - йдеться в заяві Ради.

Зазначається, що щодня різні українські церкви та релігійні організації підносять молитви до Бога про захист держави та перемогу у війні за незалежність України.

"Закликаємо усі конфесії України, представників влади, українців в Україні та по всьому світу долучитися до загальнонаціональної триденної молитви і посту 1-3 березня 2024 року, відповідно до своїх релігійних традицій та у зручний день, однодушно підносячи молитви Богу за Україну, за український народ, за наших воїнів, за звільнення з полону військових та цивільних, за велику перемогу", - йдеться у зверненні.

Теги: #церкви #молитва #релігія

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