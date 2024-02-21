РФ тримає в Чорному та Азовському морях два військові кораблі

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях два військові кораблі, повідомляють Військово-морські сили ЗС України у своєму телеграм-каналі.

"Станом на 07:00 21.02.2024. У Чорному морі 1 ворожий корабель. В Азовському морі 1 ворожий корабель. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 20 суден, із них 7 суден рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 29 суден, із них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.