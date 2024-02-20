Російські війська, ймовірно, вже найближчими тижнями спробують розширити свій контроль за межі Авдіївки - британська розвідка

Після захоплення Авдіївки російські війська, ймовірно, візьмуть певну паузу в наступальних діях, а потім уже "найближчими тижнями" продовжать спроби розширення "свого територіального контролю за межі населеного пункту", вважають у британській розвідці.

"За останній тиждень російські війська взяли під контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод, розташований на північ від міста, за який із жовтня 2023 року тривають запеклі бої, а з 2014 року він перебуває на лінії фронту. Українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки", - констатують у звіті, оприлюдненому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У британській розвідці вважають, що "російські сили не мають достатньої боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і їм знадобиться період відпочинку і перепідготовки". Водночас, вважають експерти, вже "найближчими тижнями Росія, ймовірно, спробує поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки".