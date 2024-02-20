Ворог уночі атакував "шахедами" Полтавську область, в результаті виникла пожежа на промисловому об'єкті

Російські окупаційні війська вночі атакували "шахедами" Полтавську область, в результаті сталася пожежа на промисловому об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у вівторок уранці.

"Вночі ворожі БПЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це призвело до пожежі", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Проніна, до ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС і 85 осіб. Жертв і постраждалих немає.