Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох охоронців

Двоє охоронців цивільного підприємства поранені в місті Вовчанську Харківської області внаслідок удару, завданого російськими окупантами в понеділок близько 9:45.

"Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль. Дістали поранення двоє чоловіків віком 37 і 36 років. Обидва - охоронці підприємства. Постраждалих госпіталізовано", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з мінометів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).