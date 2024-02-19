Події

13:13 19.02.2024

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено двох охоронців

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Двоє охоронців цивільного підприємства поранені в місті Вовчанську Харківської області внаслідок удару, завданого російськими окупантами в понеділок близько 9:45.

"Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль. Дістали поранення двоє чоловіків віком 37 і 36 років. Обидва - охоронці підприємства. Постраждалих госпіталізовано", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з мінометів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #обстріл #вовчанськ

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