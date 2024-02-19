JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

З космодрому Танегасіма було здійснено успішний запуск другої ракети-носія H3 (H3TF2), повідомляє Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

За даними агентства, запуск ракети зі стартового майданчика було здійснено 17 лютого 2024 року о 9:22:55 (JST) (02:22 за Києвом).

"Політ ракети-носія пройшов відповідно до плану, і другий ступінь ракети-носія H3 було виведено на задану орбіту. Приблизно через 16 хвилин і 43 секунди після старту було підтверджено відокремлення CE-SAT-IE", - ідеться в прес-релізі агентства.

Крім того, на основі даних, отриманих після виходу на навколоземну орбіту другого ступеня, JAXA підтвердило, що було здійснено контрольований відхід другого ступеня, і було підтверджено відокремлення корисного навантаження - демонстраційного апарату Vehicle Evaluation Payload-4 (VEP-4), а також двох супутників малого розміру.

H3 - основна ракета-носій Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Вона замінила в цій якості ракету H2A. За інформацією JAXA, H3 може виводити корисне навантаження масою понад чотири тонни на сонячно-синхронну орбіту і близько восьми тонн на геоперехідну орбіту. Це в 1,3 раза перевищує масу корисного навантаження, яку була здатна виводити ракета H2A.

Ракета H3 розроблена з метою підвищення економічності за рахунок використання комерційних готових виробів, а не ексклюзивних аерокосмічних компонентів. JAXA очікує, що в майбутньому H3 зможе запускати як урядові, так і комерційні місії, і в разі успіху космічне агентство планує запускати її не рідше шести разів на рік протягом наступних двох десятиліть.

Уперше ракету цієї серії запустили в березні минулого року, проте старт закінчився аварією - під час запуску у ракети не ввімкнувся двигун другої ступені, і на неї було передано сигнал про самознищення.

Успішний суботній запуск став для JAXA другою перемогою всього за два місяці після того, як у січні Smart Lander for Investigating Moon, або SLIM, приземлився на місячну поверхню.