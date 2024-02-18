Події

08:53 18.02.2024

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

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За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

За минулу добу в Херсонській області через обстріли одна людина загинула, ще 8 - дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 21 снаряд", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і друкарню в Херсоні, медичний заклад у Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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