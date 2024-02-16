План дій уряду на 2024 рік передбачає реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат освітянам - Шмигаль

План дій уряду на 2024 рік передбачає реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським педагогам, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виплати українським педагогам цього року буде збільшено на 21%. Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки. На розвиток НУШ - Нової української школи, виділяємо 1,5 млрд грн. Оновлюємо професійно-технічну освіту", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, також у планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребуваними на ринку праці та володітимуть сучасними галузевими знаннями.

"Цього року відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава оплачуватиме навчання. Це стосується й оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета - 60% студентів отримуватимуть різні види державної підтримки", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік. Серед іншого План дій передбачає: створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості; створення Єдиного державного реєстру ветеранів та побудову Національного військового меморіального кладовища.