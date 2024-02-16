Події

08:42 16.02.2024

На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

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На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

За минулу добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мирних жителів, поранені двоє, є руйнування житлових будинків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами с. Чорне Куп'янського району було зафіксовано влучання в автомобіль із мирними громадянами та почалася пожежа в приватному будинку. Загинули троє людей (58-річна жінка, 56-річний чоловік і 17-річна дівчина). Постраждали 54-річна жінка (її госпіталізували у важкому стані) і 53-річний чоловік", - повідомив він у телеграмі.

Крім того, внаслідок ворожого удару по Липцях пошкоджено будинок, унаслідок ударів по Вовчанську та Білому Колодязю зафіксовано влучання в приватні будинки. Постраждалих не зафіксовано.

Синєгубов також поінформував, що "у п'ятницю вранці, о 6:24, російські окупаційні війська обстріляли Катеринівку Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає".

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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