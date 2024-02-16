У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

У Херсонській області за добу через ворожі обстріли з різних видів зброї загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 п'ятниці.

"За минулу добу противник здійснив 14 обстрілів, випустивши 50 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що "через російську агресію 1 людина загинула".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.