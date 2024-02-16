Події

07:58 16.02.2024

У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

1 хв читати
У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

У Херсонській області за добу через ворожі обстріли з різних видів зброї загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 п'ятниці.

"За минулу добу противник здійснив 14 обстрілів, випустивши 50 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що "через російську агресію 1 людина загинула".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 16.02.2024
За добу окупанти завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, шістьох людей поранено, є руйнування

За добу окупанти завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, шістьох людей поранено, є руйнування

08:42 16.02.2024
На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

08:34 16.02.2024
Унаслідок ракетної атаки є влучання по відкритій місцевості в Миргородському районі

Унаслідок ракетної атаки є влучання по відкритій місцевості в Миргородському районі

08:23 16.02.2024
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

08:14 16.02.2024
Окупанти обстріляли за ніч Середино-Будську громаду

Окупанти обстріляли за ніч Середино-Будську громаду

23:39 15.02.2024
Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

20:43 15.02.2024
Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

20:30 15.02.2024
Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

08:52 15.02.2024
У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення, серед них дитина

08:36 15.02.2024
На Хмельниччині внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення

На Хмельниччині внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

ОСТАННЄ

Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

16 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Google запускає кампанію з боротьби з дезінформацією напередодні виборів у ЄС

Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні про роль Байденів у бізнесі в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА