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05:12 16.02.2024

Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні про роль Байденів у бізнесі в Україні

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Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні про роль Байденів у бізнесі в Україні

Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР у наданні неправдивої інформації про причетність президента США Джо Байдена до ділових зв'язків його сина Хантера з українською енергетичною компанією Burisma, повідомляє CNN у четвер.

В обвинувальному висновку стверджується, що 43-річний Олександр Смирнов був конфіденційним джерелом інформації для ФБР із 2010 року і надав неправдиву інформацію про Байденів після того, як Байден-старший став кандидатом у президенти 2020 року.

Як вказується в документі, дані Смирнова "були фальсифікацією, сумішшю нічим не примітних ділових зустрічей і контактів, які справді мали місце бути, але пізніше, ніж він стверджував, і з метою просування Burisma, послуг і продуктів відповідача, а не для обговорення хабарів (Джо Байдену), коли він був на своїй посаді".

Зазначається, що Смирнов представив ФБР звіти про дві зустрічі з керівниками Burisma у 2015 і 2016 роках, під час яких вони зізналися, що найняли Гантера Байдена, щоб "захистити себе від усіляких проблем". За його даними, керівники Burisma заплатили по $5 млн Байденам, щоб Гантер "подбав про всі ці питання через свого батька".

"Обвинувачений контактував із керівниками Burisma 2017 року, після закінчення правління адміністрації Обами-Байдена і після того, як тодішнього генерального прокурора України було звільнено в лютому 2016 року, іншими словами, коли (Джо Байден) не мав можливості впливати на політику США і коли генеральний прокурор більше не перебував на своїй посаді", - йдеться в обвинувальному висновку.

Смирнов був заарештований 15 лютого в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса і вперше постане перед федеральним судом у четвер вдень.

У грудні 2023 року члени палати представників підтримали резолюцію щодо продовження розслідування стосовно президента Джо Байдена в рамках процесу імпічменту.

Оголошуючи про початок розслідування імпічменту, тодішній спікер палати представників Кевін Маккарті заявив, що "довірений інформатор ФБР заявив про хабар родині Байдена". Республіканці в Конгресі неодноразово звеличували Смирнова як такого, що "заслуговує на довіру", і ставили його непідтверджені твердження на чільне місце у своєму розслідуванні імпічменту президента.

Теги: #сша #байден #burisma #спецпрокурор

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