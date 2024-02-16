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02:23 16.02.2024

Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

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Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

Росія розробляє протисупутниковий потенціал, який ще не розгорнуто, і президент США Джо Байден зажадав прямої дипломатичної взаємодії з Москвою з цього питання, повідомляє агентство Reuters.

Джон Кірбі, прессекретар Білого дому з національної безпеки, сказав, що ця зброя викликає занепокоєння, але не становить безпосередньої загрози. "Це все ще потенціал, який вони розробляють. Ми продовжуємо аналізувати наявну інформацію", - сказав він.

після того, як у середу високопоставлений законодавець-республіканець, представник США Майк Тернер, попередив про "серйозну загрозу національній безпеці". Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван планував у четвер провести брифінг для чотирьох високопоставлених законодавців про цю загрозу.

Кірбі сказав, що Байден був проінформований про те, що, за його словами, "пов'язано з протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія".

Він сказав, що новий потенціал не було розгорнуто. За його словами, це викликає занепокоєння, "але безпосередньої загрози чиїйсь безпеці" на Землі немає.

За словами Кірбі, Байден розпорядився вжити низку заходів у відповідь, включно з додатковими брифінгами для лідерів конгресу і прямою дипломатичною взаємодією з Росією.

Теги: #рф #сша #космос #загроза

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