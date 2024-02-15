Президент України Володимир Зеленський провів кілька підготовчих нарад перед майбутніми міжнародними зустрічами.

"Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібно завжди", - сказав він у відеозверненні в четвер увечері.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину, де проведе переговори з федеральним канцлером Олафом Шольцом, а також проведе переговори у Франції з президентом Еммануелем Макроном.