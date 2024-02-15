Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

Три багатоповерхові будинки пошкоджені внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Дніпра і три приватні будинки - у Нікопольському районі Дніпропетровської області в четвер, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджено ще й житло містян. Три будинки - дво- та п'ятиповерхівки. А також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, Нікополь і територію Марганецької громади Нікопольського району окупанти обстріляли з артилерії. Також Марганецька громада зазнала атаки ударними безпілотними літальними апаратами. "На щастя, без загиблих і постраждалих. Пошкоджено три приватні будинки", - повідомив Лисак.

Раніше він повідомив, що вранці в четвер окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі, ніхто не постраждав.