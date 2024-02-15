На південному напрямку ССО знищили та зачистили ворожі спостережні пости

Під час проведення спеціальної розвідки на південному напрямку оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій (ССО) виявили патрульний човен і спостережні пости противника.

"Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО", - йдеться в повідомленні ССО в телеграм-каналі.

Крім вдалого знищення і зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю і спецтехніку.