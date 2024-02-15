У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

Союзники по НАТО обговорили важливість подальшої підтримки України у відбитті російської агресії.

Це питання було предметом обговорення засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося в четвер у Брюсселі на рівні міністрів оборони. Глава оборонного відомства України Рустем Умєров узяв участь через відеозв'язок.

За підсумками засідання на пресконференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав: "Сьогодні ми також зустрілися з Україною в Раді Україна-НАТО. Міністр оборони Умєров поінформував союзників про останні події на місцях. Ми також обговорили важливість нашої постійної підтримки".

Генсек нагадав, що за останні кілька днів "ми побачили нові пакети допомоги, анонсовані союзниками, включно з Канадою, Фінляндією та Норвегією", які охоплюють постачання обладнання та запасних частин до F-16, а також засоби протиповітряної оборони. "Група союзників збирається разом, щоб поставити Україні мільйон дронів. 20 країн НАТО також погодилися сформувати коаліцію з розмінування. Усе це допоможе врятувати життя українців", - деталізував він.

За словами Столтенберга, на частку країн НАТО припадає 99% усієї військової допомоги Україні. "І наша постійна прихильність необхідна для збереження свободи України. Після російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні близько $75 млрд у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Інші союзники та партнери по НАТО надали понад $100 млрд. Отже, наша підтримка є прикладом справжнього трансатлантичного розділення тягаря. І це дійсно змінює ситуацію (на полі бою) щодня", - переконаний генсек Альянсу.