Події

15:46 15.02.2024

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

1 хв читати
Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском ситуацію на кордоні та ризики, пов'язані із цим.

"Наголосив на неприйнятності інциденту з розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима. Запропонував польському колезі в діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україна й Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок.

"Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи", - заявив Шмигаль.

Теги: #туск #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 13.02.2024
Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

14:06 13.02.2024
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

16:04 12.02.2024
Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

14:45 09.02.2024
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

14:28 09.02.2024
Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

16:54 07.02.2024
Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових

Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових

14:12 07.02.2024
Шмигаль розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з ЄС

Шмигаль розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з ЄС

13:42 07.02.2024
Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

13:37 07.02.2024
Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів"

Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

Кількість жертв ворожого удару по Великому Бурлуку зросла до п'яти - прокуратура

Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

ОСТАННЄ

У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

Школи самостійно визначають дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника - МОН

Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

Ціни на пальне в найближчі два тижні в Україні можуть підвищиться до 2 грн/л - директор "А-95"

На "Рамштайн-19" партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю дальнього ураження - Міноборони

СКМ: За 2 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 7,6 млрд грн на допомогу Україні та українцям, у 2024р. наростить ці зусилля

Унаслідок ворожої атаки дронів у Дворічній Харківської області поранено двох мирних жителів

Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА