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14:58 15.02.2024

Знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить ресурси РФ у Чорному морі - британська розвідка

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Знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить ресурси РФ у Чорному морі - британська розвідка

Ліквідація українськими військами російського десантного корабля "Цезар Куніков", найімовірніше, ще більше обмежить ресурси РФ у Чорному морі, а також зробить логістичний ланцюжок ворожого Чорноморського флоту вразливим для нових атак, повідомляють у британській розвідці.

"На це судно покладали великі сподівання щодо матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту й війни Росії в Україні. Втрата судна майже напевно ще більше обмежить обмежені російські ресурси в Чорному морі й зробить логістичний ланцюжок Чорноморського флоту вразливим для нових атак. Крім того, у разі закриття Керченського мосту ще більше скоротиться резерв для підтримання логістичних перевезень між материковою частиною Росії та Кримським півостровом", - ідеться у звіті, оприлюдненому в четвер у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У британській розвідці наголошують, що "винахідливість України, найімовірніше, завадила Росії вільно діяти в західній частині Чорного моря й дала змогу Україні перехопити в Росії ініціативу на морі".

Як повідомлялося, 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту РФ. 

Теги: #британська_розвідка

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