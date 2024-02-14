У рамках "Рамштайн" підписано угоду про коаліцію з розмінування для України на чолі з Литвою

Литва і ще 20 країн підписали в Брюсселі Протокол про наміри щодо створення коаліції з розмінування України, повідомляє литовське Міноборони.

Литва очолить коаліцію з розмінування разом з Ісландією. За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, велика кількість країн, що входять до коаліції, підтверджує важливість цієї коаліції.

"Перший важливий крок зроблено, і попереду на нас чекає велика робота. Якщо ситуація з підготовкою солдатів у сфері розмінування наразі задовільна, то потреба в обладнанні є критичною. У рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери і виділить EUR1,2 мільйона на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування", - сказав Анушаускас.

У Брюсселі також було підписано Протоколи про наміри щодо інших коаліцій, які підтримують Україну. Литва приєдналася до коаліції з артилерії та дронів.

"В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній коаліції - безпілотники і протидронні системи. Крім усього цього, найближчим часом ми доставимо в Україну ще одну партію зимової техніки", - повідомив Анушаускас.

Під час засідання Ради НАТО-Україна, яке відбулося в середу в Брюсселі, він закликав союзників допомогти Україні інтегруватися в структури НАТО і модернізувати її військовий потенціал.

"Ми можемо і маємо зберегти політичну і практичну підтримку України з боку НАТО і тим самим допомогти українській армії виграти війну, а також ми маємо домовитися про подальші кроки на шляху до членства України. Крім того, ми самі маємо якнайшвидше засвоїти уроки української війни, продовжувати зміцнювати наші армії і весь Альянс", - заявив міністр.