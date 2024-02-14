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18:12 14.02.2024

Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

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Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

Міністр національної оборони Канади Білл Блер під час участі в 19-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") оголосив про виділення 60 млн канадських доларів (майже 44 млн доларів США) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.

"На сьогоднішній зустрічі міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів у Коаліцію можливостей ВПС України (Capability Coalition). Ця донація підтримає створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема ці кошти допоможуть закупити критично необхідні матеріали та обладнання для F-16, такі як запасні частини, бойові модулі, авіоніку та боєприпаси", - повідомляється на сайті уряду Канади.

Зазначено, що цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з навчання F-16 для України.

Минулого місяця Канада оголосила, що братиме участь у двох Capability Coalition, а саме в коаліції з ВПС і коаліції з бронетехніки. 

Теги: #канада #україна #f_16

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