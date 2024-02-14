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16:14 14.02.2024

ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

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ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України до літнього сезону розробить рекомендовані меню для Збройних сил України, повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко на прес-конференції в Києві.

"Державний оператор тилу залучить професійних технологів і кухарів до розроблення рекомендованих меню для військових частин, які вони зможуть використовувати, щоб годувати військовослужбовців", - сказала вона.

За інформацією Харченко, рекомендовані меню запускатимуть через систему, яку наразі розробляють на основі аналізу потреб військових частин.

Очікується, що зміни в харчуванні військових з урахуванням оновленого меню будуть введені в дію в червні 2024 року.

Директорка із закупівель ДОТ Вікторія Виноградова повідомила, що наразі закупівлі продуктів харчування здійснюють за розробленим у 2019 році каталогом, який містить 409 товарних позицій. Завідує формуванням та оновленням каталогу Центральне управління розвитку Міністерства оборони.

"Ми зі свого боку вносили пропозиції до описів продуктів харчування... Ми розуміємо, що всі вимоги, описи до продуктів, які є, передбачають, що потрібно рухатися вперед. Центральне управління розвитку також відкрите до зміни описів. Оскільки деякі з них уже втратили свою актуальність", - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" про добову вартість харчування для одного військовослужбовця, Виноградова повідомила, що ДОТ сподівається закупити на аукціонах на Prozorro продукти харчування так, щоб збалансований денний раціон одного військовослужбовця обходився в 139,38 грн.

Теги: #зсу #харчування #оновлення

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