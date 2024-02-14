Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що союзники по альянсу працюють з Україною над подальшим посиленням її оборонної промисловості.

"Ми вітаємо зусилля всіх союзників, також і в ЄС, спрямовані на те, щоб іще більше посилити українську оборонну промисловість", - сказав він у середу в Брюсселі на пресконференції перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливої інтеграції оборонного сектору України в оборонний сектор альянсу.

За його словами, українці "продемонстрували винахідливість і вміння, коли йдеться про виробництво більшої кількості озброєнь, розробку нових озброєнь і, не в останню чергу, в поєднанні різних типів технологій, таких як дрони, морські безпілотники, що здатні "завдавати великих втрат російським силам, які також далеко в тилу, зокрема кораблям у Чорному морі".

"Коли йдеться про виробництво снарядів 155 мм, ми працюємо з українцями, оборонна промисловість союзників працює з українцями і, як складова частина всеохосяжного пакета допомоги, ми працюємо над взаємосумісністю, стандартизацією, що є частиною просування України на шляху до НАТО", - підсумував Столтенберг.