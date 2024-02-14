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10:34 14.02.2024

Студент повинен мати можливість обирати предмети й викладачів для забезпечення якості викладання - заступник міністра Винницький

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Студент повинен мати можливість обирати предмети й викладачів для забезпечення якості викладання - заступник міністра Винницький

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявляє, що студент повинен мати можливість обирати предмети на додаток до обов'язкових, а також можливість обрати викладачів цих предметів.

"У студента має бути вибір. Здобувач вищої освіти має мати можливість обрати предмет (в додатку до обов'язкових, які визначені його програмою) і має мати можливість обрати викладача цього предмета. Саме так у світі забезпечується якість викладання - через конкуренцію між викладачами за студента", - написав Винницький у фейсбуці.

За словами заступника міністра, на сьогодні в Україні ще побутує стереотип, згідно з яким першочерговою метою вищої освіти є підготовка фахівця для конкретної роботи.

"Ціль дійсно вищої освіти - виховати суб'єктного громадянина, інтелектуала, критично мислячого професіонала. Це може здійснюватися в закладі, викладачі якого більше націлені на наукову діяльність (наприклад, у дослідницькому університеті) або більше орієнтовані на передачу практичних знань (т.зв. teaching universities). Але для досягнення своєї мети - суб'єктного професіонала, критично мислячого громадянина - вища освіта (хоча б на бакалаврському рівні) має забезпечувати вибір: дисциплін, викладачів, траєкторії", - зазначив він.

Винницький наголосив, що про відмову від освітньої програми як основи організації освітнього процесу в закладі вищої освіти не йдеться. "Але, крім обов'язкових дисциплін, у студента мають бути забезпечені максимально широкі можливості для вибору курсів, викладачів, спеціалізації в межах обраної спеціальності або міждисциплінарно", - вважає заступник міністра.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому.

Зі свого боку заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький вважає, що в містах, де проживає від 100 до 350 тис. громадян, слід утримувати не більше ніж два виші, де проживає менше ніж 100 тис. населення - один виш, а в містах із кількістю жителів понад 350 тис. може формуватися мережа вишів.

Джерело: https://www.facebook.com/mychailo.wynnyckyj

Теги: #міносвіти #винницький_михайло

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