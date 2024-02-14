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07:41 14.02.2024

Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА

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Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА

Російські окупаційні війська ввечері у вівторок і в ніч на середу обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір. І ще двічі - вночі. Люди не постраждали", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, ворог застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

На інших територіях області ніч минула без атак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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