Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА
Російські окупаційні війська ввечері у вівторок і в ніч на середу обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір. І ще двічі - вночі. Люди не постраждали", - сказано в його телеграм-каналі.
За словами Лисака, ворог застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
На інших територіях області ніч минула без атак.