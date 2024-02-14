Троє загиблих і 12 поранених, серед яких діти, у Селидовому внаслідок ворожого обстрілу
Троє загиблих і 12 поранених, серед яких троє дітей, у Селидовому Донецької області внаслідок ворожого обстрілу, повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.
"12 поранених і 3 загиблих у м. Селидове внаслідок нічного ворожого обстрілу", йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вночі російські окупаційні війська поцілили в цивільні об'єкти м. Селидове. Внаслідок цього поранення отримали 12 мешканців (4 з них діти).
"Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)", - наголосили в МВА.
Також пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків і будівлі центральної міської лікарні.