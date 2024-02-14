Троє загиблих і 12 поранених, серед яких діти, у Селидовому внаслідок ворожого обстрілу

Троє загиблих і 12 поранених, серед яких троє дітей, у Селидовому Донецької області внаслідок ворожого обстрілу, повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

"12 поранених і 3 загиблих у м. Селидове внаслідок нічного ворожого обстрілу", йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вночі російські окупаційні війська поцілили в цивільні об'єкти м. Селидове. Внаслідок цього поранення отримали 12 мешканців (4 з них діти).

"Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)", - наголосили в МВА.

Також пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків і будівлі центральної міської лікарні.