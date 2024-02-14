14 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 721 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 721 RUSSIAN AGRESSION

14 лютого відзначають День святого Валентина, Міжнародний день дарування книг, День комп'ютерника.

У Болгарії - Трифон Зарезан - свято виноградарів.

Попільна середа - початок Великого посту у західних християн, День святих Кирила і Мефодія.

Православна церква вшановує пам'ять святого Кирила.

День святого Валентина

14 лютого в багатьох країнах світу відзначають День святого Валентина або День усіх закоханих.

Вважається, що День святого Валентина існує вже понад 16 століть, але свята, присвячені коханню відомі ще за часів стародавніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму, званий Lupercalia, на честь богині кохання Juno Februata.

День Валентина датується приблизно 269 роком, у той час Римською Імперією правив імператор Клавдій II. Римська армія, що воювала, відчувала гостру нестачу солдатів для військових походів, і воєначальник був переконаний, що головний ворог його планів - шлюб, оскільки одружений легіонер думає про те, як прогодувати родину. І, щоб зберегти у своїх солдатах військовий дух, імператор видав указ, що забороняв легіонерам одружуватися.

Але закохуватися солдати не перестали. І знайшлася людина, яка стала таємно вінчати легіонерів з їхніми коханими. Ним був священик на ім'я Валентин із римського міста Терні.

Щойно про це дізнався імператор, Валентина засудили до страти. Трагедія ситуації полягала ще й у тому, що і сам Валентин був закоханий у доньку тюремника. За день до страти священик написав дівчині прощального листа, де розповів про своє кохання, і підписав його "Твій Валентин". Прочитаний він був уже після того, як його стратили.

Згодом, як християнський мученик, що постраждав за віру, Валентин був канонізований католицькою церквою. А 496 року римський Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Міжнародний день дарування книг

День дарування книжок - свято, яке стало міжнародним не лише через свою глобальну суть, а й через те, що корінням своїм воно вийшло з народу, тобто ініціатива його появи належить звичайній людині - американці Еммі Бродмур - засновниці сайту дитячої книжки в США.

Цього дня заведено дарувати книжки, насамперед, дітям, а також тим, чиї можливості до доступу до читання книжок з тих чи інших причин обмежені.

День комп'ютерника

14 лютого 1946 року науковому світу і всім зацікавленим було продемонстровано перший електронний комп'ютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator), що реально працює.

Ще цього дня:

1912 - Аризона стала 48-м американським штатом;

1914 - Виборча реформа в Галичині дала змогу отримати українцям 27,2% мандатів у крайовому сеймі, однак не була реалізована через початок Першої світової війни;

1933 - У Парижі запроваджено першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1939 - У Гамбурзі спущено на воду лінкор "Бісмарк" - найпотужніший корабель Німеччини у Другій світовій війні;

1946 - У Пенсільванському університеті фірмою IBM представлено ENIAC - один із перших у світі комп'ютерів;

1946 - Націоналізовано Банк Англії;

1949 - Відкрито першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1989 - Аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до смертної кари за книгу "Сатанинські вірші";

1990 - "Вояджер-1" зробив фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна пляма;

1992 - Встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною;

1993 - Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 - Троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святого Кирила

Святий Кирило (у миру - Костянтин на прізвисько Філософ) - візантійський місіонер, який разом із братом Мефодієм створив першу слов'янську абетку. За переказами, 862 року до Константинополя, де жили брати, приїхали посли від моравського князя Ростислава з проханням надіслати вчителів, які могли б пояснити його підданим віру їхньою рідною мовою. Вибір патріарха припав на Кирила і Мефодія. Надалі просвітителі перекладали церковні книги з грецької на слов'янську, навчали людей читання, письма та ведення богослужінь.

Попільна середа - початок Великого посту у католиків

Попільна середа відкриває Великий піст у латинському обряді католицької, англіканської та деяких лютеранських церков, що триває 45 днів (або 46 днів - у високосний рік) і закінчується Великоднем.

Цього дня, відповідно до стародавнього звичаю, вірянам наносять на чоло знамення хреста освяченим попелом. У єврейській традиції посипання голови попелом символізує скорботу і покаяння.

Іменини: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.