Події

20:46 13.02.2024

Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру у Швейцарії

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Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру у Швейцарії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Під час розмови сторони обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії, а також контакти на вищому рівні між Україною та ПАР.

"Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію", - цитує Єрмака пресслужба.

 

 

 

Теги: #пар #підготовка #саміт_миру

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