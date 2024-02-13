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16:37 13.02.2024

Остін візьме участь у засіданні групи "Рамштайн" у віртуальному форматі - посол США в НАТО

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Остін візьме участь у засіданні групи "Рамштайн" у віртуальному форматі - посол США в НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін віртуально братиме участь у Контактній групі з оборони України, яка відбудеться в середу в Брюсселі.

Про це у вівторок під час онлайн-брифінгу журналістам повідомила посол США в НАТО Джуліанна Сміт (Julianne Smith). Раніше цю інформацію поширили деякі ЗМІ.

"Як багато хто з вас уже чув, держсекретар Остін не поїде до Брюсселя цього тижня на міністерську зустріч міністрів оборони НАТО, але він планує бути присутнім на віртуальній зустрічі Контактної групи з оборони України або групи "Рамштайн", яка відбудеться завтра. Ми очікуємо, як це було щоразу, коли США проводили засідання, що низка наших союзників і партнерів знову виступлять із додатковими формами допомоги нашим друзям в Україні, і ми не очікуємо, що завтрашній день стане винятком цієї тенденції", - деталізувала вона.

Сміт ухилилася від питання про те, чи буде координація роботи групи передана від США до НАТО. "Сполучені Штати дуже пишаються тим, що очолюють Контактну групу з оборони України протягом останніх двох років. Ми вважаємо, що це було важливим інструментом для координації безпекової допомоги нашим друзям в Україні. Успіх цієї групи справді залежить і від міністра Остіна, який міг керувати нею щоразу, і від 50 союзників і партнерів, які беруть у ній участь, щомісяця надаючи додаткові форми допомоги українцям. Тому ми вважаємо, що цей формат дає реальні результати", - сказала посол США в НАТО.

Теги: #нато #рамштайн #остін

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