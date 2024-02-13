Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

Українська ППО в ніч на 13 лютого знищила 16 із 23 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у вівторок вранці.

"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Охтарськ - РФ, Мис Чауда - Крим", - повідомляється в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Внаслідок бойової роботи знищено 16 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.