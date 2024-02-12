Виробники систем РЕБ заслуговують на державне сприяння
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен виробник систем радіоелектронної боротьби заслуговує на повне державне сприяння.
"Як завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному - від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", - сказав президент у відеозверненні в понеділок.
"Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво - системи РЕБ", - наголосив Зеленський.