Події

20:32 11.02.2024

Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе сім разів за день

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Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе сім разів за день

Російські окупаційні війська за день 7 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням дронів-камікадзе, один - зі ствольної артилерії, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"За день сім атак із використанням фпв-камікадзе і один обстріл зі ствольної артилерії. Під удар росіян потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як повідомив Євтушенко, внаслідок атак "понівечено три приватні будинки і господарську споруду". За його даними, із семи дронів-камікадзе Сили оборони знешкодили чотири.

"У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій. Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #наслідки

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