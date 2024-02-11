Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе сім разів за день

Російські окупаційні війська за день 7 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням дронів-камікадзе, один - зі ствольної артилерії, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"За день сім атак із використанням фпв-камікадзе і один обстріл зі ствольної артилерії. Під удар росіян потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як повідомив Євтушенко, внаслідок атак "понівечено три приватні будинки і господарську споруду". За його даними, із семи дронів-камікадзе Сили оборони знешкодили чотири.

"У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій. Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін", - зазначив він.