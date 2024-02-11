Події

08:33 11.02.2024

Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

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Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

Російські окупаційні війська випустили 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог спрямував 32 снаряди, влучивши в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, гаражний кооператив і припортову інфраструктуру в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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