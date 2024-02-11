ППО ліквідувала 40 із 45 ударних БПЛА "шахед", які атакували Київ і регіони вночі

Українська ППО ліквідувала 40 із 45 ударних БПЛА "шахед", які атакували Київ і регіони вночі, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" противника в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклава та мис Чауда - Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, додали в Повітряних силах.