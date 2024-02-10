Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Чугуївської окружної прокуратури та її родина

Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

Зазначається, що разом із нею загинув її чоловік і троє їхніх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу - майже 4. Найменший - Павло, йому було лише 10 місяців.

"Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого будинку", - зазначено в повідомленні.

Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. Нині перебувала в декретній відпустці.

Як повідомлялося, через нічну атаку по Харкову із застосуванням БПЛА загорілася АЗС. Унаслідок витоку палаючого палива почалася пожежа в приватному секторі. Загинуло 7 осіб, зокрема троє дітей (немовля, 4 роки і 7 років), троє поранені.