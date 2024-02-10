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19:12 10.02.2024

Родичі загиблої в Харкові родини з трьома дітьми здали ДНК для підтвердження особи загиблих - Клименко

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Родичі загиблої в Харкові родини з трьома дітьми здали ДНК для підтвердження особи загиблих - Клименко

Родичі родини, яка загинула внаслідок російського удару по Харкову, здали зразки ДНК для дослідження і точної ідентифікації загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як зазначив Клименко в повідомленні в телеграм-каналі, серед тих, хто здав зразки, - мати загиблого чоловіка.

"Відранку жінка на місці трагедії та вже здала аналіз для ДНК-дослідження. Це важливо, адже тільки так ми зможемо стовідсотково сказати, чиї саме тіла дістали з будинку. Всі вони дуже обгорілі", - написав міністр.

Крім того, слідчі знайшли рідного брата 35-річної жінки. Він також здав свої зразки, щоб допомогти в точній ідентифікації.

Відібрали ДНК і в сина подружжя, яке загинуло в іншому будинку.

"Ідентифіковуватимуть тіла за допомогою ДНК-апарату ANDE та молекулярно-генетичної експертизи", - додав Клименко.

Як повідомлялося, через нічну атаку по Харкову із застосуванням БПЛА загорілася АЗС. Унаслідок витоку палаючого палива почалася пожежа в приватному секторі. Загинуло 7 осіб, зокрема троє дітей (піврічне немовля, 4 роки і 7 років), троє поранені.

 

Теги: #харків #загиблі #розпізнання

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