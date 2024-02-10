Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

В операційній зоні Сил оборони півдня тривають контрбатарейна боротьба і бойові зіткнення, повідомляє пресслужба командування.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 4 невдалих штурми. Зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - вказується в повідомленні.

Крім того, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, продовжують завдавати авіаційних ударів.

На бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів ворожого флоту: 5 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.