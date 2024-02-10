Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки дронів на Немишлянський район, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пожежу локалізовано. Триває ліквідація наслідків ворожих прильотів. Загалом залучено понад 200 рятувальників", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, знайдені останки загиблих сильно обгоріли, буде проведено їхню ДНК-експертизу.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що без житла залишилося 57 осіб.

"Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без будинку, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, із самого ранку в школі №21 працює штаб зі збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є в будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Унаслідок атаки і спровокованих нею пожеж без світла залишаються 1030 будинків, більшість із них - у приватному секторі. Деякі домогосподарства залишаються без газопостачання до закінчення роботи рятувальників.