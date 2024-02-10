Події

16:05 10.02.2024

Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

1 хв читати

У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки дронів на Немишлянський район, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пожежу локалізовано. Триває ліквідація наслідків ворожих прильотів. Загалом залучено понад 200 рятувальників", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, знайдені останки загиблих сильно обгоріли, буде проведено їхню ДНК-експертизу.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що без житла залишилося 57 осіб.

"Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без будинку, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, із самого ранку в школі №21 працює штаб зі збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є в будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Унаслідок атаки і спровокованих нею пожеж без світла залишаються 1030 будинків, більшість із них - у приватному секторі. Деякі домогосподарства залишаються без газопостачання до закінчення роботи рятувальників.

Теги: #атака #харків #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 10.02.2024
Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

11:54 10.02.2024
Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

10:37 10.02.2024
Унаслідок нічного обстрілу в Харкові загинула сім'я - ОВА

Унаслідок нічного обстрілу в Харкові загинула сім'я - ОВА

09:44 10.02.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

09:33 10.02.2024
У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

09:00 10.02.2024
Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

08:57 10.02.2024
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

08:06 10.02.2024
У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

07:06 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

07:01 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

ОСТАННЄ

Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство

ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

В Україну вдалося повернути з окупації ще одну дитину - Мінреінтеграції

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

Буданов про рішення Суду ООН у частині звинувачень РФ у фінансуванні тероризму: Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА