За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА
За добу російські окупанти 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області, інформація про постраждалих не надходила, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Покровський район. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні ліси та поля поблизу Торського, Зарічного, Ямполівки і Тернів", - написав Філашкін у телеграм-каналі в суботу.
Унаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків і нежитлову будівлю в Часовоярській громаді, у Торецьку перебито лінію електропередачі.
Окупанти також обстріляли Сіверськ, руйнувань немає.
Із лінії фронту евакуйовано 127 осіб, зокрема 43 дитини.