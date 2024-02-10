Події

10:54 10.02.2024

За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

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За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

За добу російські окупанти 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області, інформація про постраждалих не надходила, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні ліси та поля поблизу Торського, Зарічного, Ямполівки і Тернів", - написав Філашкін у телеграм-каналі в суботу.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків і нежитлову будівлю в Часовоярській громаді, у Торецьку перебито лінію електропередачі.

Окупанти також обстріляли Сіверськ, руйнувань немає.

Із лінії фронту евакуйовано 127 осіб, зокрема 43 дитини. 

Теги: #донецька_область

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