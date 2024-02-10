Унаслідок пожежі на АЗС у Харкові одна людина загинула, двох госпіталізовано

Унаслідок пожежі на АЗС, спричиненої влучанням російських безпілотників, одна людина загинула, двох госпіталізовано, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області в суботу вночі.

"Унаслідок влучання російських шахедів одна людина загинула. Тіло витягли рятувальники з попелища. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який знищує приватні будинки. Евакуйовано 50 осіб, зокрема двох дітей. Вогнем пошкоджено та знищено щонайменше 14 приватних будинків. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки за можливості проводять огляд місця подій. З опіками 1-2 ступеня до лікарні доправлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом", - ідеться в повідомленні в Телеграм.