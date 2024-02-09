Події

21:34 09.02.2024

Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

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Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

Російські окупанти обстріляли Білозерку в Херсонській області, унаслідок цього постраждав 45-річний чоловік, пошкоджено житловий будинок, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла будинок у Білозерці. Унаслідок ворожого удару постраждав 45-річний місцевий житель. У нього - вибухова травма та поранення спини. Постраждалого доправили до лікарні у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати його життя", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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